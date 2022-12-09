感情糾紛開槍傷人逃逸 男拒捕與警駁火中彈被逮

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（中央社記者劉建邦台北9日電）劉姓幫派分子不滿葉姓男子與女友關係曖昧，與小弟對葉男開槍，葉男腿部中彈，劉男等2人逃到新北市烘爐地停車場，與台北市警方駁火，警方開12槍，劉男中彈送醫，遭逮送辦。

台北市警察局松山分局今天召開記者會，偵查隊長蔡致然說，8日夜間10時40分許獲報，南京東路某民宅內有人遭限制自由，隨即派員趕赴現場，發現一名男子右小腿有槍傷，涉嫌開槍的2名男子趁亂逃逸，受槍傷的葉姓男子被送醫，在現場找到1個彈夾、4顆子彈。

松山警分局隨即成立專案小組偵辦，掌握涉嫌開槍傷人的是有竹聯幫背景的49歲劉姓男子，劉男開槍後往新北市中和區方向逃逸。

警方查出，涉嫌開槍的劉姓男子因不滿葉姓男子與女友關係曖昧，昨晚夥同張姓小弟前往北市南京東路民宅內找葉男，並趁隙開槍，2人分頭逃逸。

專案小組掌握劉姓男子駕駛車輛的車牌，今天凌晨1時許，發現劉男的車輛停放在新北市中和區的南山福德宮停車場前，幹員立即上前逮捕，過程中，劉男發現警方，朝員警開2槍，警方還擊12槍，劉男中彈。

警方說，劉姓男子頭部、身體等處有中彈且傷重，仍在醫院搶救中，在劉男的車輛查獲1把手槍、11顆子彈等物，並循線逮捕張姓共犯到案。

警詢後將依殺人未遂、妨害自由及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把劉姓男子等2人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111209