懷疑情敵揮砍43刀致死 男子判無期徒刑定讞

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（中央社記者蕭博文台北9日電）高雄陳姓男子懷疑馬姓前女友與林姓男子交往，持刀闖進女方住處砍傷馬女，又朝林男揮砍43刀致死。法院一、二審均依殺人等罪判處陳男無期徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審橋頭地方法院判決書指出，案發時65歲的陳姓男子曾與馬姓女子交往3年，分手後持續跟蹤、恐嚇、騷擾，還懷疑馬女與林姓男子交往，因而遭法院裁定須遠離馬女住處，且不得有跟蹤、騷擾行為。

民國110年7月3日晚間，陳姓男子經過馬女住處，發現林男機車停放在外而怒不可抑，返家拿取水果刀重回馬女住處，持扳手擊破1樓大門玻璃闖進2樓，先朝前來阻擋的馬女揮刀，造成馬女受傷。

一審指出，當時到馬女住處幫忙整理房子的林姓男子見狀撲倒陳男，反遭陳男持水果刀揮砍；林男共遭揮刺43刀，左臂動脈遭刺斷而大量出血，雖趁隙逃往1樓，仍因大量出血死亡。

陳男辯稱對馬女付出深厚感情，還花費大量金錢，不滿馬女另結新歡才拿刀想教訓林男，當時只是為了掙脫才揮刀。

一審認為，陳男持水果刀不斷刺往林男頭部、胸部、頸部等重要部位，顯然有意促使林男死亡結果發生，甚至造成林男受有深達8公分的穿刺傷，足見陳男用力甚猛，殺意甚堅。

一審審酌陳男與林男素不相識，僅因主觀認為林男介入感情即殺人，但犯行仍與隨機殺人、對被害者施加凌虐手段不同，難以認定沒有教化矯正可能，若判處無期徒刑，陳男縱使日後假釋已為垂暮之年，再犯風險不高，因此依傷害、殺人罪判處無期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。陳男改口承認有傷害馬女的不確定故意及殺害林男的直接故意，但二審認為，陳男未坦承全部犯罪事實，只是為了輕判勉強認罪，且尚未與被害人家屬和解，駁回上訴，維持原判。

陳男、檢察官不服二審判決，提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：唐聲揚）1111209