嘉縣大林鎮長涉偽造文書案 最高法院判無罪確定

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（中央社記者林長順台北12日電）嘉義縣大林鎮長簡志偉108年間被控以環保局回函公文照片搭配「縣長陳明文」公文戳章誤導民眾，檢方以偽造變造公文書罪起訴，最高法院今天維持更一審認定，判決簡男無罪確定。

簡志偉於民國108年間行文嘉義縣政府環保局，要求將大林鎮公所清潔隊新增5名隊員，以應付清潔隊人力需求，卻收到環保局回函，以98年7月、陳明文在任時的「鄉鎮市公所清潔隊員額設置基準」駁回，引發簡志偉的不滿。

檢方起訴書指出，簡志偉於108年10月間在大林鎮公所批核環保局公文，明知現任嘉義縣長非陳明文，卻將公文以向後翻面方式，遮蔽公文署名，再以印有「縣長陳明文」官印的嘉義縣政府98年公文為底，變造為署名「縣長陳明文」公文，翻拍成照片張貼到個人臉書。

簡志偉還在照片上方加註「嘉義縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文縣府，縣府竟用『縣長陳明文』作回覆，坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」等文字，供不特定網友瀏覽，損害嘉義縣環保局公文書正確性。

嘉義地檢署認為，簡男貼文中的環保局公文雖有摺痕，並非一份完整文書，但足以誤導民眾該公文由陳明文所發布的危險，依公務員藉職務機會，故意偽造變造公文書罪嫌將簡志偉起訴。

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一、二審認為，依簡志偉個人臉書貼文留言截圖可知，至少有約200人瀏覽貼文後表態，甚至留言附和，此舉損害嘉義縣環保局函文的正確性、公共信用性，均判處簡志偉有期徒刑1年3月。最高法院撤銷原判決，發回更審。

台南高分院更一審認定，簡志偉以此方式表達對嘉義縣環保局公文的揶揄、諷刺，主觀上並沒有使人誤認此為同一份公文書，沒有變造公文書的主觀犯意，改判無罪。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1111212