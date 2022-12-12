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深偽換臉謎片黃捷受害求償 網紅小玉判賠100萬元

2022/12/12 16:45（12/12 17:10 更新）
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網紅「小玉」朱玉宸（中）移植受害者臉部至色情片牟利，新北地院近期判賠高雄市議員黃捷等人各新台幣100萬元。（中央社檔案照片）
網紅「小玉」朱玉宸（中）移植受害者臉部至色情片牟利，新北地院近期判賠高雄市議員黃捷等人各新台幣100萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙、蔡孟妤新北12日電）網紅「小玉」朱玉宸移植受害者臉部至色情片牟利，新北地院近期判賠高雄市議員黃捷等人各新台幣100萬元，黃捷說，感謝還受害者公道，更迫切的是數位性暴力修法。

朱玉宸與助理莊炘睿利用人工智慧深偽技術（Deepfake）合成119名被害人臉部製成色情影片，自109年7月起至110年10月共牟利新台幣1300餘萬元，許多知名人物如黃捷、立法委員高嘉瑜與網紅鄭家純等人受害。

台灣新北地方檢察署今年3月依涉犯妨害風化、個資法與加重誹謗等罪起訴朱玉宸與莊炘睿；台灣新北地方法院7月依個資法119罪宣判朱玉宸5年6月有期徒刑、莊炘睿3年8月有期徒刑，皆可易科罰金。新北地檢署認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。

另外，有21名受害者附帶要求民事賠償，其中黃捷及另名空服員主張，這些透過深偽技術製作的猥褻影片在網路流傳，即便朱玉宸聲稱已下架並銷燬原始影片，但這些影片至今仍在網路平台流通、轉傳與觀看，已造成難以抹滅的的極大精神痛苦及傷害。

新北地院審酌，當今已經是網路社會，要把上傳至網路影像資料完全抹除幾乎是不可能任務。朱玉宸與莊炘睿為謀取暴利，利用網路招攬付費會員販賣猥褻影像，不顧被害人在未來數十年時間內來將反覆受到困擾，且已侵害被害者肖像及名譽權，惡意重大。

法官認為，依目前法律規定，對朱玉宸與莊炘睿所犯網路與數位性暴力行為，最重只能論以違反個人資料保護法，法制也欠缺管制網路相關經營者對被害者影像流傳的措施，導致被害人除民事求償外，幾乎已沒有其他嚇阻這種行為的合法手段。

法官認為，在這種情形下，恐怕會導致女性不敢在社群媒體張貼日常照片，造成網路言論自由限制，經綜合考量，判朱玉宸與莊炘睿要賠償黃捷與另名空服員各新台幣100萬元。

高雄市議員黃捷表示，感謝法官還給受害者公道，寒冬中給受害者一些安慰。不過更迫切的仍是數位性暴力的修法，包括懲處、防範及補救下架機制，但願不會再有人因為性影像的威脅和流傳而擔心受怕。（編輯：張銘坤）1111212

#朱玉宸
#小玉
#Deepfake
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