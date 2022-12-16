鄭運鵬遭造謠 調查局：境外不法集團多層次操作

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法務部調查局16日表示，境外不法集團涉以四層分享架構散播手法，透過操控「Diss纏綿」等18個粉絲專頁及約1552個假帳號，將「民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化…鄭運鵬進加護病房」等爭議訊息大量散布至臉書社群。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年12月16日

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（中央社記者蕭博文台北16日電）調查局今天表示，網路社群10月間流傳立委鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化等不實消息，經查為境外不法集團涉嫌透過4層分享架構散播，屬認知作戰手法再演化，民眾宜謹慎識別。

法務部調查局發布新聞稿表示，近期網路社群出現大量傳播的不實訊息，內容議題、樣態、規模及散布手法相較以往案例，質與量已顯著提升。

新聞稿指出，境外敵對勢力疑創建無法識別真實身分的人頭帳號，利用結構化、流程化手法，將不實圖文訊息迅速、大量投放社群，意圖操弄與疫情、政治、選情有關的輿論，進行認知作戰。

調查局高雄市調查處與資安工作站成立專案小組積極溯源，發現境外不法集團涉嫌以4層分享架構散播手法，截至民國111年10月止，透過操控「Diss纏綿」等18個粉絲專頁及約1552個假帳號，將「民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化…鄭運鵬進加護病房」等爭議訊息大量散布至臉書社群。

調查局表示，境外不法集團操作手法成功使爭議訊息大量流竄於臉書社群媒體平台，提高爭議訊息熱度及可見性，致使民眾誤信後轉傳分享。

新聞稿指出，此散播手法是以4層式架構，第一層為臉書帳號「潘○心」、「王○靜」等32個拋棄式假帳號，第二層為「Diss纏綿」等18個臉書粉專，第三層為不法集團掌控的1552個假帳號，第四層為上層假帳號轉貼分享的4000餘個社團，層層轉發後散布規模恐達數十萬個帳號。

調查局表示，不法集團意圖以文字、圖畫散播有關選舉或具特定政治目的的爭議訊息，試圖帶起輿論風向，影響社群媒體訊息接收者的認知，透過計畫性分工層層轉傳散布，深入社會各階層，以營造錯誤認知及挑起民眾對立，嚴重危害社會秩序及國家安全。

調查局說，專案小組為釐清民眾是否有配合假帳號的惡意行為，已於本月5日、6日會同相關處站進行查證，發現有民眾是在未經查證或無法辨識真偽的情況下，轉傳假訊息。

調查局表示，已將涉及本案的假帳號通報相關社群平台業者，而境外勢力為規避執法單位查緝，已實施多元手法隱匿身分、背景來源，甚至建構多層次轉傳機制，利用台灣社群常用圖文形式及習慣用語以假亂真，進而達成特殊政治目的，民眾宜審慎辨識、小心查證。（編輯：李錫璋）1111216