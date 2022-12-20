強力執行酒駕罰鍰專案首日 434筆不動產遭查封

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（中央社記者蕭博文台北20日電）行政執行署表示，13個執行分署今天強力執行酒駕罰鍰案件，共查封434筆不動產、限制出境18人；包含繳清或辦理分期繳款及日後拍賣所得，已確定將可追回2842萬餘元。

法務部行政執行署發布新聞稿表示，強力執行酒駕裁罰專案自去年11月起執行至今，累計有效執行件數1萬2497件，有效執行金額新台幣3億998萬5060元（包括全部繳清、分期繳納、查封財產等），成效顯著。

行政執行署指出，適逢歲末，民眾聚會、酒後駕車機率增高，為展現政府打擊酒駕決心，13個執行分署今天起至明年元月11日止，將展開新一波強力執行酒駕罰鍰案件專案，並將欠繳總額20萬元以上的義務人列為優先強力執行對象。

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行政執行署指出，專案首日各分署同步出動執行人員809人次，總計查封土地370筆、建物64間、汽車4部、機車1輛，其他動產或股票28件、限制出境18人，有效執行件數1495件，有效執行金額2842萬6071元，充分展現遏止酒駕的決心。

行政執行署表示，將持續進行專案，針對酒駕裁罰案件絕對從嚴從速強力執行，呼籲民眾歲末與春節期間應遵守交通規則，勿心存僥倖。（編輯：李亨山）1111220