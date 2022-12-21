小關山縱走遇車輛拋錨 糖尿病男受困險命危

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台中柯姓男子與6名友人沿小關山林道體驗2天縱走，18日回程時車輛莫名拋錨受困山林，又遇上寒流來襲，且罹糖尿病的柯男急需注射胰島素，幸員警及時到場協助脫困。（高市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月21日

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）台中柯姓男子與6名友人沿小關山林道體驗2天縱走，但18日回程時車輛莫名拋錨受困山林，恰好遇上寒流，且罹糖尿病的柯男急需注射胰島素。幸員警及時到場，讓7人平安脫困。

高雄市政府警察局六龜分局寶來派出所18日下午6時許接獲求救，趕往小關山林道搜尋。因天色昏暗又遇上山區濃霧，原本只要30分鐘車程竟用了1個多小時，所幸在小關山林道4K處，發現患有糖尿病的21歲柯男臉色蒼白在林道間待援。

六龜分局今天發布新聞稿指出，49歲陳姓導遊17日一早從台中開車帶著柯男等6名山友沿小關山林道縱走，進行2天1夜行程，但18日回程行經小關山林道4K處時，車輛突因不明原因失去動力，受困山林。

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由於當時恰逢寒流來襲，且天色已晚氣溫寒冷，山區濃霧能見度僅有2公尺，導致5男2女位處偏僻山區待援，加上柯男身體不適，亟需注射胰島素，所以才緊急向警方求援。幸員警及時到場協助脫困提供熱食，讓他順利注射胰島素，才解除山區驚魂記。

六龜分局提醒，民眾上山應先檢查裝備、車輛，且注意天候，更要考慮身體狀況及路線行前準備，量力而為才能平安出遊。若登山途中急需協助救援，盡可能待在原地等待，以利定位搜救，爭取最佳救援時間。（編輯：謝雅竹）1111221