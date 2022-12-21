假投資詐欺水房洗錢逾4千萬元 刑事局逮22嫌

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）以39歲王女為首的假投資詐欺水房集團，於社群軟體社群平台創設帳號誘騙民眾投資假線上交易平台詐財，逾50人被害、總財損金額達4000萬元以上，刑事局循線逮22嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，署長黃明昭到場視察成果和頒發慰勉金，他表示，詐欺是黑幫重要不法所得來源，尤其是幫派涉及詐欺案件，組織化分工及暴力手段造成人民財產安全極大危害，警政署將持續「掃黑幫、打詐欺、斷金流」，除惡務盡。

刑事局偵九大隊大隊長鄢志豪說明案情，經分析警政署165反詐騙平台發現，有假投資詐欺集團偽造外商投資公司網站進行詐騙，立即成立專案小組並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

經查詐欺集團成員先於臉書、IG等交友軟體和社群平台創設帳號，以獲利者姿態發表投資心得，並搭配介紹豪車、精品、名錶等開箱文炫富，營造一擲千金假象，吸引被害人上鉤。

專案小組指出，或以徵男女朋友方式營造戀愛氛圍，誘使被害人加入假投資平台會員，詐團成員再扮演投顧老師角色，鼓吹被害人投入大量資金，以各種投資話術進行詐財，不但勸誘被害人一再投入更多資金，還唆使被害人申辦貸款支應，待無力支付後便以各種名義拒絕兌現，最後直接封鎖被害人。

專案小組深入追查發現，此詐團的話務機房設立在印尼，並與在台的詐欺水房和車手集團合作，由有毒品、詐欺和洗錢等前科的39歲王女居中聯絡。

經分析被害人金流發現，此集團洗錢手法為被害人匯款後立即以網路銀行轉帳方式，將詐欺贓款快速轉帳至第二、三層帳戶，再派遣車手提款，避免贓款因帳戶警示而遭凍結，過程中還登記設立公司行號，藉以申辦銀行帳戶。

專案小組長期監控和調閱相關資料得知，王女等嫌的活動範圍遍布基隆、雙北市、桃園和台中等地，且初查逾50人被害，詐騙金額達新台幣4000萬元以上，其中一名台中7旬翁遭假戀愛和假投資詐騙連剝3層皮，財損達596萬元。

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經長期偵蒐，專案小組見時機成熟自今年1月起至12月12日止，共發動5波拘搜行動，共拘捕王女等22嫌（主嫌1人、水房6人、車手15人）到案，其中1名男車手為天道盟正義會成員，另一名男水房為新北市新店區地方組合成員。

現場共查扣汽車1輛、手機、提款卡和支票簿等證物，全案依涉詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪將22嫌移送桃檢偵辦，王女等7嫌羈押、另15嫌分別以3萬至10萬元不等金額交保。（編輯：李亨山）1111221