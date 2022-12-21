寒夜吃火鍋細故聚眾鬥毆 中市警噴辣椒水逮人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市西屯區今天清晨3時許發生吃完火鍋後細故聚眾鬥毆案，警方表示，員警到場時現場人員情緒仍很激動，只好噴灑辣椒水制止，並將滋事4人帶回訊問後移送檢方法辦。

台中市警察局第六分局接受媒體聯訪時表示，清晨3時據報有民眾吃完火鍋要離去時發生糾紛，隨即派員前往現場處理，員警到場時雖已無打架行為，但現場人員情緒仍很激動，員警於是噴灑辣椒水控制現場，並將滋事者帶回派出所偵辦。

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警方初步了解，馮姓男子（78年次）等4人於知名火鍋店內用餐飲酒後，要搭乘電梯離開時，與翁姓男子（89年次）等7人因細故發生口角糾紛，馮男等人進而動手毆打翁男及蘇男，造成2人多處擦挫傷。

警方指出，現場2名保全協助勸架時也受波及，員警獲報到場時，翁男等人已離開自行就醫，員警噴灑辣椒水制止馮男等4人脫序行為，並帶回派出所偵辦，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111221