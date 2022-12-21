更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民進黨敗選傳找戰犯 陳其邁說重話：哪位不需檢討？請黨內注意言行
首頁 / 社會

寒夜吃火鍋細故聚眾鬥毆 中市警噴辣椒水逮人送辦

2022/12/21 16:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市西屯區今天清晨3時許發生吃完火鍋後細故聚眾鬥毆案，警方表示，員警到場時現場人員情緒仍很激動，只好噴灑辣椒水制止，並將滋事4人帶回訊問後移送檢方法辦。

台中市警察局第六分局接受媒體聯訪時表示，清晨3時據報有民眾吃完火鍋要離去時發生糾紛，隨即派員前往現場處理，員警到場時雖已無打架行為，但現場人員情緒仍很激動，員警於是噴灑辣椒水控制現場，並將滋事者帶回派出所偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方初步了解，馮姓男子（78年次）等4人於知名火鍋店內用餐飲酒後，要搭乘電梯離開時，與翁姓男子（89年次）等7人因細故發生口角糾紛，馮男等人進而動手毆打翁男及蘇男，造成2人多處擦挫傷。

警方指出，現場2名保全協助勸架時也受波及，員警獲報到場時，翁男等人已離開自行就醫，員警噴灑辣椒水制止馮男等4人脫序行為，並帶回派出所偵辦，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111221

#台中市警察局第六分局
#台中地檢署
#台中
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族