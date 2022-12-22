偷拍不雅照賣網路論壇牟利 員警涉案遭訴

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（中央社記者林長順台北22日電）檢警破獲兩大網路論壇涉嫌在網路販售女子私密影片照片，再附上被害人資訊吸引會員選購，約300人受害。檢方查出，花蓮縣許姓員警涉嫌販售不雅照給網路論壇，今天依法起訴。

北檢指揮刑事警察局電信偵查大隊、台北市警察局婦幼警察隊偵辦，破獲販售女子性交、猥褻照片、影片牟利的A、B兩大色情論壇成員，今年1月間，北檢首波起訴B論壇首腦陳姓、王姓男子等15人，6月間第二波起訴販售影片給兩大論壇的劉姓員警等3人。

檢警調查，兩大論壇部分會員去年間將這些私密照片、影片外流到臉書、Telegram等通訊軟體群組，不少受害人才發現私密照片、影片外流。檢警初步估計，受害人約有300人，大多為成年女子或未成年女子。

檢警查出，花蓮縣許姓員警自民國106年至110年間，涉嫌在泳池更衣室偷拍女子換衣服、洗澡等私密畫面，他還曾花錢性交易，並將性愛過程全部偷拍存檔，販售給網路論壇，獲利約新台幣10萬元。

台北地檢署今天依涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴許男等10人，將積極追緝藏匿海外的論壇負責人到案。（編輯：李亨山）1111222