南警威力掃蕩 汽車旅館救出遭債主控制男子

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市警方今天指出，昨晚執行威力掃蕩勤務，擴大臨檢汽車旅館時接獲報案，在一家汽車旅館內救出一名遭債主控制行動的被害人，並逮捕陽姓犯嫌，調查後依妨害自由罪嫌移送南檢偵辦。

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台南市政府警察局第四分局今天發布新聞稿指出，昨晚在安平區執行威力掃蕩及臨檢盤查勤務，全面清查所轄舞廳、汽車旅館、大型酒店及不法分子易聚集滋事場所，剛好接獲報案指稱，楊姓男子因債務糾紛，遭18歲債主陽姓男子控制在汽車旅館內。警方逮捕陽男，訊後依妨害自由罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第四分局也指出，昨天同時緝捕重大通緝犯（持有槍砲及毒品案）的56歲陳男，現場查扣改造槍枝1把、彈匣1個、子彈13顆、刀械2把及第二級毒品大麻菸1支等證物，陳男因涉毒品案遭台南地檢署發布通緝，全案訊後依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1111224