禮讓救護車卻收闖紅燈罰單 中和警：主動撤單

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新北市某機車騎士停等紅燈時為禮讓救護車而往前，卻遭科技執法拍照取締，事後收到闖紅燈罰單。中和警分局28日表示，將主動發文交通事件裁決處撤銷罰單。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年12月28日

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（中央社記者王鴻國新北28日電）機車騎士停等紅燈時因禮讓救護車而往前，卻遭科技執法拍照，收到闖紅燈罰單，他上網表達不滿，引發網友熱議；中和警分局表示，將主動發文交通事件裁決處撤銷罰單。

中和警分局以訊息說明，多名機車騎士於12月16日下午2時30分行經中正路、板南路口，因後方有救護車經過，騎士為禮讓而闖紅燈，遭科技執法拍照開罰新台幣900元。

騎士在臉書「我是中和人」社群貼文表達不滿，他說「中正路板南路口科技執法大收穫，1張照片17台，收益將近2萬，政府感謝您，坐在電腦前面動動滑鼠就輕鬆達標」引發網友熱議。

警方表示，經調閱科技執法監視器及路口監視器，確認上述時段有救護車經過，民眾騎乘機車禮讓救護車事實，將主動發文交通事件裁決處撤銷罰單。

警方指出，員警在審核平台審核時，發現科技執法影片中，車子都因紅燈停止時卻又突然往前移動的異常狀況，因此，相關車輛違規都已先行排除，單獨這部機車未遭排除，才因而被開罰。

警方表示，由於中和區中正路板南路口實施科技執法，因鄰近醫院常有救護車通過，將建議科技偵測畫面延長違規蒐證影像或收錄聲音，將後方救護車蒐證納入，以利後端舉發人員審認，避免舉發引起民怨。

警方提醒，若民眾有類似因禮讓救護車而遭科技執法開罰，請與分局聯繫，若查證屬實將主動撤銷罰單。（編輯：郭諭儒）1111228