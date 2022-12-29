開車失控撞圍牆丈夫身亡 女駕駛稱被小蟲嚇到

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彰化溪湖鎮河東路日前發生死亡車禍，黃姓婦人駕駛自小客車載丈夫及兒女上班、上學時，自小客車失控撞上圍牆，丈夫劉男傷勢嚴重、送醫急救仍不治；黃婦供稱，開車時有蟲停在手臂，沒想到因此發生車禍。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月29日

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化溪湖鎮河東路日前發生死亡車禍，黃婦駕駛自小客車載丈夫及兒女上班、上學時，自小客車失控撞上圍牆，丈夫劉男傷重不治；黃婦供稱，開車時有蟲停在手臂，一時緊張發生車禍。

彰化縣警察局溪湖分局員警今天指出，黃婦今年11月30日駕駛自小客車，載著劉男及一對兒女要上班、上學時，車輛突然失控撞上溪湖鎮河東路路邊圍牆，再擦撞到一輛停放在路邊的轎車。

警方指出，黃婦駕駛的自小客車車頭變形，劉男則因車禍時彈起，頭撞到車頂，傷勢嚴重，被送往衛生福利部彰化醫院急救，仍因傷重宣告不治。

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黃婦接受警方詢問時供稱，開車開到一半，有一隻小蟲飛來停在她的手臂上，她受到驚嚇，手抖了一下，沒想到因此發生車禍。

警方調閱車內監視畫面，發現影片沒有聲音，也沒有拍到小蟲，車禍發生確切原因仍在調查中；警方指出，最近日夜溫差大，白天車內暖和，有時蚊子昆蟲會飛進車內，駕駛人要驅趕昆蟲或打蚊子務必先停車，千萬不要一邊開車一邊趕蟲。（編輯：謝雅竹）1111229