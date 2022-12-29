台北桃園4警包庇賭場案 二審判刑最重14年

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（中央社記者劉世怡台北29日電）台北市、桃園市員警被控包庇賭場、洩漏臨檢情資。二審今天判4名員警14年至2年有期徒刑，余姓員警從一審8年改判7年2月，陳姓員警獲減刑改判2年，另2人刑度相同。可上訴。

新北地檢署偵辦台北市、桃園市員警集體包庇賭場案，當時任職於台北市北投分局、桃園市大園分局等4名員警，涉嫌向業者洩漏警方臨檢賭場消息，包庇轄區麻將及天九牌流動賭場，新北地檢署在2017年3月依貪污、洩密、包庇賭場等罪嫌，起訴4名員警及白手套、賭場業者等人。

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新北地方法院一審宣判，依貪污治罪條例的違背職務收受賄賂及不正利益等罪，判處台北市北投警分局前偵查佐余松霖8年、褫奪公權5年；台北市北投警分局長安派出所前副所長莊慶福11年6月、褫奪公權6年；台北市北投警分局勤務指揮中心前巡佐陳進發2年8月、褫奪公權2年；桃園市大園警分局偵查隊前小隊長江福吉14年、褫奪公權7年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定余松霖涉積欠新台幣5萬元債務，以包庇抵銷債權部分，罪證不足，因此改判7年3月，褫奪公權5年；陳進發部分，適用證人保護法第14條規定以及貪污犯罪所得為新台幣5萬元以下，得以再減刑，改判2年，褫奪公權5年；其餘2名員警部分仍維持一審刑度。全案可上訴。（編輯：方沛清）1111229