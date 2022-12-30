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花蓮議員遭提當選無效之訴 落選頭爭取參與訴訟

2022/12/30 16:54（12/30 17:36 更新）
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時代力量黨籍花蓮縣第3選區縣議員落選頭陳慶元（中）30日由時力秘書長白卿芬（左）、律師紀岳良（右）等陪同，向花蓮地方法院遞交民事訴訟參加狀，盼參與同選區議員當選無效之訴的訴訟。（陳慶元提供）中央社記者張祈傳真 111年12月30日
時代力量黨籍花蓮縣第3選區縣議員落選頭陳慶元（中）30日由時力秘書長白卿芬（左）、律師紀岳良（右）等陪同，向花蓮地方法院遞交民事訴訟參加狀，盼參與同選區議員當選無效之訴的訴訟。（陳慶元提供）中央社記者張祈傳真 111年12月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮地檢署昨天對第三選區縣議員林源富提起當選無效之訴，同選區落選頭陳慶元今天由律師陪同，向花蓮地方法院遞交民事訴訟參加狀，爭取參與訴訟。

陳慶元今天由時代力量祕書長白卿芬、律師紀岳良在花蓮地院前舉行「還我乾淨選舉，下架賄選議員」記者會。陳慶元表示，根據媒體報導，花蓮議員林源富遭花蓮地檢署提起當選無效之訴，陳慶元向地方法院遞交民事訴訟參加狀，盼能參與訴訟進行。

陳慶元說，林源富的父親在選前以新台幣1000元向選民買票被查獲，檢方昨天對林源富提出當選無效之訴，經與律師討論，認為賄選是破壞公平選舉的最大殺手，將以利害關係人身分爭取參與訴訟，希望法院裁准他能在訴訟中發言，為自身權益發聲，端正選風。

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花蓮地檢署表示，林源富的父親因涉賄已被依違反選罷法提起公訴，林源富涉賄部分還在偵查中，因林源富的父親為競選團隊主要成員，因此在公告當選30日的期限內，針對林源富先行提出當選無效之訴。

林源富是花蓮第3選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）縣議員當選人，此選區有15人爭9席，陳慶元首度參選，獲2071票排第10名，若林源富當選無效確定，陳慶元將可遞補，成為時代力量首名花蓮縣議員。（編輯：郭諭儒）1111230

#林源富
#陳慶元
#花蓮
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