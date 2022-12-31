熱炒店不接待鳴槍表不滿 2男子遭警追捕開槍制伏

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新北市中和警分局31日表示，29歲的張姓男子不滿即將打烊的熱炒店不接客，涉嫌對空鳴槍後，搭乘24歲張姓男子所駕駛汽車逃逸，警方陸續逮捕2名男子，並起獲改造手槍。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）張姓男子今天凌晨不滿即將打烊的熱炒店不接客，開槍示警；警方據報查緝時，開11槍示警喝止所駕車輛，並陸續逮捕2名男子，起出改造手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等移送。

新北市中和警分局今天發新聞表示，凌晨據報，中和區中和路某家熱炒店發生疑似槍擊案，員警立即到場處置。現場嫌疑人已駕車逃逸，遺留1枚彈殼。

專案小組立即調閱監視器，攔截圍捕查緝，發現現場為2名男子，其中，29歲的張姓男子涉嫌對空鳴槍後，搭乘24歲的張姓男子所駕駛汽車逃逸。

警方說，攔截圍捕警力在永和區中和路305巷旁停車場內，發現正要駛離的作案車輛；因該車攔查不停，且發出疑似槍聲（壓破鋁箔包），員警於是鳴槍擊發11槍警告，並破窗控制駕駛的張男，車上起出4箱爆竹及1根棒球棍。

涉嫌在熱炒店開槍的張姓男子趁隙逃逸，途中換乘車輛逃往台北市南港區。警方調閱監視器後，專案小組於今天凌晨4時20分許，在北市南港區南港路的某停車格發現嫌疑人車輛，並逮捕張嫌，於車內起獲改造手槍1把。

警方說，詢問瞭解，涉嫌在熱炒店開槍的張嫌，疑因吸食K他命情緒不穩，凌晨欲至熱炒店用餐時，因店家已經客滿且接近休息時間無法接客，張嫌一時失控，對空鳴槍表達不滿。

警方說，全案將追查槍枝及毒品來源，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌，移送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1111231