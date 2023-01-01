新北晚間10時後禁放煙火 違者最高罰15萬元

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新北市消防局1日表示，民眾如要在新北市施放一般爆竹煙火，除要遵守施放區域規定外，也不得於每日晚間10時至隔天上午6時施放。圖為取得許可後施放煙火情形。（新北市政府消防局提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月1日

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（中央社記者王朝鈺新北1日電）新北市消防局今天表示，民眾如要在新北市施放一般爆竹煙火，除要遵守施放區域規定外，也不得於每日晚間10時至隔天上午6時施放，違者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

新北市金山區陽明山天籟渡假酒店和萬里區群策翡翠灣溫泉飯店，昨天舉辦跨年煙火活動，與居民、旅客共同迎接2023年到來。新北市政府消防局第6救災救護大隊大隊長莊渝淵今天透過新聞稿指出，這次施放煙火，經消防局審核後取得施放許可。

莊渝淵指出，爆竹煙火分為「專業爆竹煙火」及「一般爆竹煙火」，專業爆竹煙火須由符合資格的專業人員施放，且要事前申請。

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莊渝淵說，民眾若要在新北市施放如仙女棒、沖天炮等一般爆竹煙火，須遵守「新北市爆竹煙火施放管制辦法」規定，學校、圖書館、醫院、養護中心、漁港、碼頭、捷運、高（台）鐵車站路權範圍等不得施放爆竹煙火。

此外，莊渝淵說，一般爆竹煙火的升空類及飛行類，不得於每日晚間10時至隔天上午6時施放，在禁放時段或區域施放者，應於施放前5日，檢具載明施放爆竹煙火目的、時間、地點、數量、種類及安全防護措施等文件，向新北市消防局提出申請（網址：https://service.ntpc.gov.tw/eservice/CaseData.action?itemId=126003），取得許可後才可施放，違反規定可依「爆竹煙火管理條例」，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1120101