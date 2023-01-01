台17線台南轎車自撞翻覆 5人輕重傷

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）1輛乘載5人的自小客車今天下午行經台17線台南北門路段時，不明原因失控自撞翻覆，車體嚴重變形，4人被拋出車外，1人受困，消防人員趕抵將5人送醫，其中2人命危。

台南市政府消防局於下午2時44分獲報，指稱在台17線南下車道北門區新圍抽水站附近有自小客車覆翻事故，與嘉義縣消防局共出動7部各式車輛、16名人員前往救援，消防人員抵達時發現自小客車嚴重扭曲變形，車上共有4名男性、1名女性，其中4人被拋出車外，1人受困。

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經消防人員初步檢傷，1名年約40多歲女子OHCA（到院前心肺功能停止），送柳營奇美醫院急救；1名30多歲男子OHCA，送佳里奇美醫院急救；1名30多歲男子意識不清，送往麻豆新樓醫院，1名30多歲男子意識不清，送往佳里奇美醫院；1名32歲男子意識清楚，送往柳營奇美醫院。

台南市政府警察局學甲分局初步調查，這輛自小客車原沿台17線北向行駛，至事故路口時不明原因先自撞護欄，左偏又撞擊中央分向島，隨後翻覆在南下車道，駕駛人酒測值尚待檢測，事故原因進一步釐清中。（編輯：黃世雅）1120101