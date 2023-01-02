台中行人蹲路旁 遭遊覽車碰撞送醫插管救治

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台中市一輛遊覽車2日清晨在台灣大道與國際街口準備靠邊搭載客人時，未注意蹲在路旁的行人，導致右前車頭碰撞行人，行人重傷送醫插管救治中。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市一輛遊覽車今天清晨在台灣大道與國際街口，準備靠邊搭載客人時，未注意蹲在路旁的行人，導致右前車頭碰撞行人；警方表示，行人重傷送醫插管救治中，確切肇事原因待調查釐清。

台中市警察局第六分局表示，這起事故發生於上午6時13分，由蔡姓男子駕駛的遊覽車，沿著台灣大道慢車道往郊區行駛，到西屯區台灣大道與國際街口時，準備靠右搭載客人。

警方指出，當時行人林姓男子（87年次）正蹲於事故路旁，遊覽車右前車頭碰撞到林男，林男意識不清傷重送台中榮總插管救治中。

警方表示，蔡男事後說並未發現蹲在路旁的行人，導致發生碰撞，經酒測蔡男並無酒精反應，肇事原因初判蔡男未注意車前狀況，全案待進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1120102