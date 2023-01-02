男涉毒品糾紛遭人圍堵開槍逃逸 警方逮人送辦

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（中央社記者王鴻國新北2日電）鄭姓男子涉毒品買賣糾紛，跨年夜開車外出遭人圍堵時，竟隔著車窗開槍傷人後逃逸，警方獲報偵辦，今天掌握鄭男行蹤並圍捕逮人，依殺人未遂等罪嫌送辦。

中和警分局今天發布新聞稿指出，2022年12月31日晚間8時許接獲醫院通報，有齊姓傷患疑似受到槍傷，警方偵辦發現涉嫌開槍者是30歲鄭姓男子。

警方調查，鄭男疑與廖姓男子有毒品買賣糾紛，廖男得知鄭男與女友要投宿旅店後，於是夥同齊姓男子等3人，分別駕駛兩部車輛將鄭男車子攔下後，持棍棒欲將鄭男拉下車毆打時，卻反遭鄭男隔著車窗持槍射擊，致使一旁齊男左手臂及右肩中彈受傷送醫。

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警方表示，鄭男犯案後駕車往桃園方向逃逸，警方偵辦發現鄭男逃逸後躲到桃園某處出租套房。警方今天清晨5時許展開圍捕行動。鄭男驚覺有警力埋伏時逃逸。警方沿線查察，最後在蘆竹區南崁路排水溝旁的一處廢棄民宅陽台將鄭男逮捕。

警方表示，共在鄭男身上及犯案車輛內起獲改造手槍1把、子彈9顆及安非他命等毒品，警方詢後依殺人未遂、毒品及槍砲等罪嫌將鄭男移送法辦，並持續追查槍枝來源及涉及毒品交易部分，擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1120102