屏警掃黑 逮246名嫌犯查獲逾73公斤半成毒品

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）春節將近，屏東縣政府警察局啟動威力掃蕩，1個月內接連查獲毒品、詐欺、職業賭場等246名嫌犯，同時查扣毒品咖啡包及逾73公斤重的毒品半成品，涉案嫌犯均依法移送偵辦。

屏東縣警局刑大副大隊長林紅忠今天接受媒體聯訪表示，農曆春節假期將至，為讓民眾安心好過年，去年12月5日起執行威力掃蕩，查獲治平專案3件14人、3件製毒工廠及販賣毒品等44件55人、詐欺案26件44人、職業大賭場1件26人及緝獲逃犯107人，共246名嫌犯，移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

林紅忠指出，同時查扣238包毒品咖啡包、製毒原料、半成品淨重逾73公斤及製毒工具等證物。

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另外，警方結合衛生局、交通旅遊處等行政部門，針對KTV、小吃部、電子遊藝場、酒吧等場所，執行擴大臨檢及聯合稽查共447處，查獲違反發展觀光條例、勞動基準法、菸害防制法等共19件，均依第三方警政策略予以行政裁罰。

屏東縣政府警察局長劉印宮表示，如遇可疑幫派分子以暴力、恐嚇強收保護費滋擾店家或有可疑高薪招募工作，有強扣帳戶、拘禁人員等妨害自由、恐嚇等不法情事，即時撥打110報案電話或就近至當地派出所報案，或提供手機錄影、行車記錄器等，將強力偵辦追查到底。（編輯：卞金峰）1120104