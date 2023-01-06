高雄大樹區槍擊2死案 凶嫌判刑26年定讞

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（中央社記者蕭博文台北6日電）罹癌的方姓男子與前妻因房地產過戶糾紛起口角，持槍射殺前妻的吳姓男友及勸架的劉姓男子。一、二審均依殺人等罪判處方男有期徒刑26年，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審橋頭地方法院判決書指出，家住高雄市大樹區的方男有家暴行為，遭簡姓前妻聲請保護令獲准。民國110年3月7日下午，方男騎車到大樹區九曲堂附近土地公廟與簡女討論房地過戶起口角，不歡而散。

方男離開後心有不甘，回住處取出手槍、喝酒後，返回現場，恰好碰上當時要帶簡女離去的吳男，雙方發生肢體衝突，一旁練歌場老闆劉男上前勸阻。

方男認為吳男、劉男袒護簡女，先射殺吳男，再追趕逃往練歌場並反鎖大門的簡女；方男開門未果，又持槍追逐劉男開槍射擊，直到劉男倒地仍繼續開槍，犯案後騎車逃逸，吳、劉2人中彈送醫不治。

一審指出，方男在公共場合公然開槍並恐嚇前妻，犯罪手段凶狠，造成社會恐慌；方男自始至終坦承犯行，但否認有殺人的直接故意，且未獲被害人家屬諒解，也沒有合理賠償。

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一審並考量方男罹患扁桃腺癌須化療，且經鑑定認為他心情難過懊悔，仍能省思自身行為，有透過矯正教化遷善可能；另考量方男年紀已60餘歲，服刑後縱有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險不高，依殺人等罪判處合併執行有期徒刑26年，褫奪公權10年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理；二審認為，一審判決並無不妥，駁回上訴，維持26年刑度。最高法院日前駁回方男的上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1120106