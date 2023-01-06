蕭景田涉賄選800萬元交保 高院受理士檢抗告案

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（中央社記者蕭博文台北6日電）前國民黨中常委蕭景田為助台北市議員林杏兒當選而涉嫌買票，蕭景田到案後士林地方法院裁定以800萬元交保，案經士林地檢署抗告，台灣高等法院表示，今天已受理並分案處理中。

檢調獲報，蕭景田、國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌為助林杏兒當選，以新台幣1萬元、6000元不等代價買票。

檢調去年12月21日發動搜索、約談，蕭景田在彰化住處翻牆逃匿，檢察官發布通緝。士檢去年12月30日對林杏兒提起當選無效之訴，蕭景田今年1月3日自行到案。

蕭景田到案，檢察官訊後聲請羈押禁見，但士院認為無羈押必要，諭知800萬元交保。士檢不服交保裁定，認為此案有羈押必要性，蕭景田有逃亡及勾串滅證的風險，並非具保所能除去，原裁定顯有不當，提起抗告。（編輯：戴光育）1120106