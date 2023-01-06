更多編輯台推薦新聞：
張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列
運動

張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
涉台南正副議長賄選案 林士傑到案遭拘提
首頁 / 社會
九合一選舉查賄
新聞專題
九合一選舉查賄2/68
首頁 / 社會

蕭景田涉賄選800萬元交保 高院受理士檢抗告案

2023/1/6 12:16（1/6 12:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前國民黨中常委蕭景田（後排中）涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長，法院日前裁定以800萬元交保。（中央社檔案照片）
前國民黨中常委蕭景田（後排中）涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長，法院日前裁定以800萬元交保。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北6日電）前國民黨中常委蕭景田為助台北市議員林杏兒當選而涉嫌買票，蕭景田到案後士林地方法院裁定以800萬元交保，案經士林地檢署抗告，台灣高等法院表示，今天已受理並分案處理中。

檢調獲報，蕭景田、國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌為助林杏兒當選，以新台幣1萬元、6000元不等代價買票。

檢調去年12月21日發動搜索、約談，蕭景田在彰化住處翻牆逃匿，檢察官發布通緝。士檢去年12月30日對林杏兒提起當選無效之訴，蕭景田今年1月3日自行到案。

蕭景田到案，檢察官訊後聲請羈押禁見，但士院認為無羈押必要，諭知800萬元交保。士檢不服交保裁定，認為此案有羈押必要性，蕭景田有逃亡及勾串滅證的風險，並非具保所能除去，原裁定顯有不當，提起抗告。（編輯：戴光育）1120106

#蕭景田
#林杏兒
#國民黨中常委
延伸閱讀
蕭景田涉賄選交保 辭國民黨中常委、彰化縣黨部主委九合一選舉查賄 鍾東錦林杏兒等當選無效之訴累計181件涉台南正副議長賄選案 前民進黨中執委郭再欽收押
蕭景田
蕭景田涉賄選 朱立倫指台南正副議長案才最嚴重蕭景田涉賄選800萬元交保 士檢抗告求羈押
林杏兒
林杏兒遭提當選無效之訴 王鴻薇：尊重司法調查北市議員林杏兒樁腳涉買票 檢方提當選無效之訴
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
雲林30件當選無效之訴陸續開庭 綠營批賄選侵蝕民主