竹塘五庄村長選舉被檢舉賄選 全村逾200村民遭傳喚

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰檢接獲檢舉指彰化竹塘鄉五庄村長選舉有人賄選，全村200多名村民接獲通知須到案說明；民進黨彰化縣議員洪子超說，有些長輩已70、80歲，行動不便也被傳喚，形同擾民。

彰化地檢署今天回應指出，檢察官辦案都依法行事，至於細節不方便透露。

洪子超接受中央社記者訪問時說，有人向彰化地檢署檢舉指稱，竹塘鄉五庄村長選舉有人賄選，檢察官指揮彰化縣警察局芳苑分局員警，通知五庄村200多名村民到案說明。

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洪子超指出，他接獲村民陳情指稱，由於檢察官要求全村村民前往分局製作筆錄，村子裡有些長輩已經70、80歲，行動不便，但是接到警方通知又不敢不去，後來雖然改到溪州后天宮製作筆錄，不過還是擾民。

洪子超說，村長選舉已結束一個多月，還有人匿名向地檢署檢舉，而檢察官辦案也通知全村村民到案，很多長輩接到通知都煩惱到睡不著，希望檢方辦案能針對關鍵人物進行調查，不然對無辜長輩來說，真的是一種煎熬。（編輯：陳仁華）1120109