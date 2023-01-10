德包裹藏毒來台 刑事局破跨境運毒集團涉4黑幫

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）竹聯幫信堂魏男涉和四海幫、血鷹幫及小南門幫成員共組跨國運毒集團，自德國空運內藏愷他命的特製真空不鏽鋼瓶包裹入境，市值約新台幣2500萬元，刑事局循線逮7嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊大隊長張文源表示，去年11月接獲情資指出，有航空快捷包裹以「樹酯」為品項自德國闖關入境，內容物極為可疑，經和海關合力檢查發現包裹內藏毒品。

根據警方調查，運毒集團將第三級毒品愷他命粉末裝填在「特製真空不鏽鋼瓶」中，經逐一開瓶後共取出13.7公斤毒品，市值約2500萬元，由於夾藏毒品方式隱蔽特殊，顯為國際運毒集團新研發的運毒手法。

刑事局立即組成專案小組偵辦，發現運毒集團先派黑幫小弟擔任車手，以及幹部到場把風監督，同時為躲避警方查緝還設下4道斷點。先由第一層出面收貨的陳男、張男和小南門幫成員赴洗車場內，交接毒郵包給第二層運輸犯嫌血鷹幫成員陳男、四海幫成員王男。

隨後，陳男和王男再轉赴另一處停車場頂樓，交貨給第三層集貨幹部楊男；最後送貨到桃園市楊梅區給第四層運毒主嫌魏男。

專案小組經多日深入追查，見時機成熟持拘票及搜索票，一口氣分別於桃園市桃園區、中壢區及楊梅區等地逮捕魏男等7嫌，並查扣毒品愷他命13.7公斤、裝填毒品的不鏽鋼特製真空鋼瓶48個、運毒用名車2輛，販毒所得現金99萬餘元、行動電話10支等贓證物。

全案詢後將7嫌依涉毒品罪送台北地檢署偵辦，其中魏嫌和楊嫌法院裁定羈押。（編輯：張銘坤）1120110