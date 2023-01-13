貨車疑繩索鬆脫50桶水泥漆翻倒 染白新店北宜路

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大貨車駕駛許姓男子13日載運水泥漆行經新北市新店北宜路時，疑因固定繩索鬆脫，導致約50個油漆桶脫落翻倒，染白路面，影響單向2個車道，範圍約長30公尺、寬10公尺。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月13日

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（中央社記者高華謙新北13日電）大貨車駕駛許姓男子今天載運水泥漆行經新北市新店北宜路時，疑因固定繩索鬆脫，導致約50個油漆桶脫落翻倒，染白路面。景美工務段指出，水泥漆與油漆不同，用水沖刷就能清理。

新北市政府警察局上午近10時獲報，指稱1輛大貨車行經北宜路時，疑因固定繩索鬆脫，導致車上有一半、約50個桶子脫落並翻倒，影響單向2個車道，範圍約長30公尺、寬10公尺。

獲報後，新店警分局立刻派遣6名碧潭派出所及交通分隊員執行交通管制，並聯繫交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段人員到場處理。

景美工務段長陳弘翰告訴中央社記者，現場是水泥漆，用水噴就能去除，與一般油性的油漆不同。

陳弘翰說，目前已經清理完掉落的水泥漆桶，後續會以機具小山貓清理、運走地面殘餘水泥漆，並派水車清洗道路，若仍有地滑情形，可能會刨除局部路面再重鋪。

警方表示，現場採單側雙向通行，目前車流正常，將依道路交通管理處罰條例告發，可罰新台幣3000元到1萬8000元。

新北市政府環保局指出，依據廢棄物清理法第27條規定，可裁罰1200元到6000元，此案將開罰6000元。（編輯：戴光育）1120113