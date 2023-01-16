「牌競協會」掛羊頭賣狗肉聚賭抽頭 南警逮27人

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台南市警局第二分局16日宣布在中西區破獲職業賭場；警方調查，此賭場掛羊頭賣狗肉，表面以「牌競協會」招攬會員從事撲克牌競，實則經營德州撲克聚賭抽頭。警方獲報蒐證，15日晚上攻堅查緝，當場逮捕賭場負責人、工作人員、荷官及賭客共27人送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）南市警局第二分局今天宣布在中西區破獲職業賭場，逮捕27人送辦；警方調查，此賭場掛羊頭賣狗肉，表面以「牌競協會」招攬會員從事撲克牌競，實則經營德州撲克聚賭抽頭。

台南市警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，中西區西門路一家營業約半年的「牌競協會」，利用社群網站IG及LINE群組招攬會員參加撲克牌競，每天公告各類賽事，暗中卻經營德州撲克職業賭場。

警方獲報蒐證，昨晚攻堅查緝，當場逮捕賭場負責人、工作人員、荷官及賭客共27人，且查扣賭資、賭具、籌碼、點鈔機、保險箱等。

此職業賭場賭客每次最低消費須兌換籌碼新台幣6000元，賭場則抽取600元管理費；警方攻入時，當場發現3桌19名賭客對賭中，現場查扣賭資12萬8900元、籌碼4897萬元。

警方訊後，將賭場負責人25歲劉姓男子及游姓員工等共8人及19名賭客依賭博罪嫌送辦。

另外，市警第三分局14日深夜11時50分，在安南區義安街民宅查獲36名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資共4萬800元及天九牌、骰子等物；警方訊後將賭場負責人48歲陳姓男子及屋主劉姓男子依賭博罪嫌移送法辦、賭客依社會秩序維護法裁處。（編輯：陳仁華）1120116