女子駕車違規右轉撞上 高雄輕軌車門局部損傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄輕軌列車今天下午2時42分，在C7軟體園區與C6經貿園區站間，行經復興路口時，遭44歲林姓女子駕車違規右轉撞上，造成第一扇車門局部損傷，輕軌於下午3時6分恢復正常運轉。

高雄前鎮警分局今天下午獲報，有轎車與輕軌發生碰撞，警方到場實施酒測，雙方駕駛都沒有酒駕情況，但林女駕駛行經輕軌路口，未依號誌指示行駛。

警方表示，將依「道路交通管理處罰條例」製單舉發，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰；未禮讓大眾捷運系統車輛部分，依法可另處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

高雄捷運公司新聞稿表示，事情發生於2時42分，司機員緊急停車並安撫車上旅客、回報行車控制中心；車上乘客沒有受傷，清車後引導至C7車站候車，或改搭其他交通工具。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高捷指出，事故初判為轎車行駛於成功路上，在復興路口未遵守交通號誌燈號，違規右轉，擦撞行駛中輕軌列車左側，並造成第一扇車門局部損傷。輕軌於下午3時6分恢復正常運轉。

高捷公司與高雄市政府捷運工程局指出，這是今年第1件輕軌事故，呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。（編輯：郭諭儒）1120117