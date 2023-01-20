苗栗餐廳火警 醉男酒駕闖管制區撞傷義消

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣苑裡鎮一家餐廳昨天深夜火警，呂姓義消趕往協助撲滅火勢，準備收捲水帶時，遭蔡姓男子駕車闖入管制區撞傷送醫，蔡男酒測值高達1.0毫克，被依公共危險罪送辦。

苗栗縣消防局昨天晚間11時許接獲通報，苑裡鎮中山路一家餐廳發生火警，隨即派遣苑裡分隊人車前往搶救，並通知義消前往支援，由於起火點在餐廳後方廚房，燃燒面積約15平方公尺，警義消通力合作，不到半個小時撲滅火勢。

苑裡消防分隊分隊長林崇浩表示，起火的餐廳依規定設置自動灑水、火警自動警報、緊急廣播以及排煙等設備，第一時間阻止火舌蔓延，避免往外延燒擴散，讓消防隊員迅速將火勢撲滅，完成任務。

不過，正當警義消準備收隊時，一輛自小客車突然衝進管制區，擦撞正在馬路上收捲水帶的59歲呂姓義消，經送醫X光檢查，所幸在消防鞋保護下僅肌肉挫傷，並無骨折情形。

警方表示，駕駛自小客車的42歲蔡姓男子渾身酒氣，經實施酒測，酒測值達1.0毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1120120