KTV尾牙狂歡帶走酒精消毒器 男子年節前遭送辦

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南簡姓男子和友人18日凌晨在市區KTV慶祝尾牙狂歡，離開時酒酣耳熱，竟將停車場出入口酒精消毒器順手帶回家，酒醒後趕緊送返店家，但因警方獲報偵辦，簡男年節前遭送辦。

今天是小年夜，也是農曆春節10天年假首日，但不少人已提前慶祝開喝；24歲簡男和友人18日凌晨就到台南市中西區某家自助式KTV慶祝尾牙猛喝，一群人酒酣耳熱離開時，簡男竟將停車場電梯出入口價值新台幣1600元酒精消毒器順手帶回家。

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店家事後發現報警，台南市警局第二分局隨即調閱監視器偵辦，鎖定簡男涉案，簡男酒醒後接到警方通知，趕緊將酒精消毒器送回店家致歉，且想要和店家和解，但因涉犯公訴罪，警方訊後仍將簡男依竊盜罪嫌移送法辦。

另外，市警第二分局今天凌晨在中西區路檢時，金華路1輛自小客車忽快忽慢，引起警方注意攔查，發現40歲駕駛李姓男子疑將座位旁背包藏於腳踏墊上，結果警方在背包中起出有K他命殘渣的K盤，李男尿液檢驗出現陽性反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1120120