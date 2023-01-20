更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國1/30解除室內口罩令 搭車和出入醫院仍要戴
首頁 / 社會

KTV尾牙狂歡帶走酒精消毒器 男子年節前遭送辦

2023/1/20 13:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南簡姓男子和友人18日凌晨在市區KTV慶祝尾牙狂歡，離開時酒酣耳熱，竟將停車場出入口酒精消毒器順手帶回家，酒醒後趕緊送返店家，但因警方獲報偵辦，簡男年節前遭送辦。

今天是小年夜，也是農曆春節10天年假首日，但不少人已提前慶祝開喝；24歲簡男和友人18日凌晨就到台南市中西區某家自助式KTV慶祝尾牙猛喝，一群人酒酣耳熱離開時，簡男竟將停車場電梯出入口價值新台幣1600元酒精消毒器順手帶回家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

店家事後發現報警，台南市警局第二分局隨即調閱監視器偵辦，鎖定簡男涉案，簡男酒醒後接到警方通知，趕緊將酒精消毒器送回店家致歉，且想要和店家和解，但因涉犯公訴罪，警方訊後仍將簡男依竊盜罪嫌移送法辦。

另外，市警第二分局今天凌晨在中西區路檢時，金華路1輛自小客車忽快忽慢，引起警方注意攔查，發現40歲駕駛李姓男子疑將座位旁背包藏於腳踏墊上，結果警方在背包中起出有K他命殘渣的K盤，李男尿液檢驗出現陽性反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1120120

#中西區
#台南市
#台南市警局第二分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族