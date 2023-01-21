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不滿鄰居噪音 新北樹林男除夕夜持刀捅傷4人腹部

2023/1/21 23:00（1/21 23:16 更新）
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新北市樹林區21日晚間發生殺人未遂案，高姓男子不滿隔壁鄰居長期發出噪音，他今天喝酒後，認為鄰居又發出噪音，持刀到對方家按門鈴後捅傷4人腹部，高男已被警方帶回偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月21日
新北市樹林區21日晚間發生殺人未遂案，高姓男子不滿隔壁鄰居長期發出噪音，他今天喝酒後，認為鄰居又發出噪音，持刀到對方家按門鈴後捅傷4人腹部，高男已被警方帶回偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月21日
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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市樹林區今天發生殺人未遂案，高姓男子不滿隔壁鄰居長期發出噪音，他今天喝酒後，認為鄰居又發出噪音，持刀到對方家按門鈴後捅傷4人腹部，高男已被警方帶回偵辦。

59歲高姓男子今天晚間7時許向新北市政府警察局樹林分局報案，稱自己殺了4個鄰居，警方立刻派員到場處理。

警方初步調查，獨居的高姓男子不滿隔壁鄰居長期發出搬桌椅等不明噪音，他今天喝一瓶清酒後，認為鄰居又發出噪音，因此持刀到鄰居家按門鈴，等鄰居開門後就直接往對方腹部刺，刺完繼續攻擊家中另外3人，導致王女等4人腹部受傷。

警方調查，4名傷者分別為65歲王女、70歲吳男、33歲吳男，另1人身分尚在查證中。

警方抵達現場後，隨即以殺人未遂罪嫌逮捕高男，並帶回偵辦。（編輯：陳彥鈞）1120121

#新北市
#殺人未遂
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