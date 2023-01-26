涉毒駕撞死彰化警員 肇事男送醫出院遭收押

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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰化縣警局警員高偉倫23日騎機車下班遭吳姓男子駕車撞死，吳男也受傷送醫治療，血液驗出毒品反應涉「毒駕」撞死人，吳男昨天出院被移送法辦，檢方聲押，法院深夜裁准。

彰化縣警察局彰化分局快官派出所警員高偉倫23日上午結束勤務騎機車返回租屋處，行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈，突然被吳男駕車從後方高速追撞，高偉倫被撞飛10多公尺，緊急送醫搶救仍不治，吳男也拋出車外送醫，由於傷勢不重，治療後昨天出院。

吳男出院後被帶回警局詢問製作筆錄，昨天晚間依涉犯刑法公共危險罪、殺人等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，吳男面對媒體詢問僅順勢說「對不起家屬」，接著就被帶進法警室，檢察官複訊後，認為吳男犯罪嫌疑重大等理由，向彰化地方法院聲請羈押。

彰化地方法院今天透過訊息表示，被告經訊問後就毒品部分坦承犯行，但否認涉嫌刑法施用毒品致不能安全駕駛因而致人於死犯行，但這部分有醫院檢驗報告等證據，且被告於民國103年曾因公共危險罪遭判刑2月。

法院指出，吳男這次所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，而被告又否認相關犯行，這件涉犯刑法施用毒品致不能安全駕駛因而致人於死的重罪，被告可預期將來刑責不輕，因有逃亡之虞，裁定准予羈押。

事故發生後，警方在吳男身上、車內找到毒品，經醫院抽血檢驗有毒品反應，檢警認定吳男涉犯「毒駕」撞死警員高偉倫。吳男則辯稱，當天開車從員林到彰化要找朋友，車禍當時精神恍惚。吳男的母親面對媒體時表示，兒子很少在家，媳婦也因毒品案被關。

警方於案發後表示，縣警局成立治喪委員會全力協助家屬辦理後事、爭取最高撫卹。彰化分局表示，痛失警界手足，家屬也被迫痛失摯愛，若要送奠儀，請逕行匯入遺眷帳戶，共盡最後心力陪家屬一起度過。（編輯：管中維）1120126