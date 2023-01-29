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屏東後壁湖潛水客失蹤 海陸空同步持續搜救

2023/1/29 14:01（1/29 14:26 更新）
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屏東後壁湖海域一名60歲男性潛水客失蹤，28日搜救未果，海巡署29日上午海、陸、空同步持續擴大搜救，希望盡快將失蹤的潛水客找回來。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月29日
屏東後壁湖海域一名60歲男性潛水客失蹤，28日搜救未果，海巡署29日上午海、陸、空同步持續擴大搜救，希望盡快將失蹤的潛水客找回來。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東後壁湖海域發生一名60歲男性潛水客失蹤，昨天搜救未果，海巡署今天上午海、陸、空同步持續擴大搜救，由於天氣寒冷，希望盡快將失蹤的潛水客找回來。

依據中央氣象局資料顯示，後壁湖海域今天的體感溫度約攝氏13度。氣溫低，失蹤的60歲男性潛水客至今仍沒有下落，海巡人員頂著低溫不停來回在岸際搜索、水面搜救，同時也有空勤總隊支援搜救行動。

海巡人員今天清晨6時擴大搜索，北至萬里桐、南至香蕉灣，海、陸、空同步搜救。

案件發生在昨天下午1時40分，60歲的男性潛水客從後壁湖出水口右側下水，到了與友人相約的時間仍不見上岸，於是求援，海巡人員與友人把握黃金搶救時間，希望能將失蹤潛水客找回來。（編輯：李錫璋）1120129

#海巡署
#後壁湖
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