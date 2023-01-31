新北永和巷弄瓦斯管線破損起火 警消灌救警戒
2023/1/31 16:19（1/31 16:56 更新）
新北市永和區文化路113巷道路瓦斯管線施工，31日下午疑不慎造成管線破損洩漏瓦斯起火，警消獲報迅速到場滅火。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年1月31日
（中央社記者王鴻國新北31日電）永和區文化路113巷的巷道今天下午2時許疑瓦斯管線施工破損洩漏起火，造成一名工人受傷送醫，警消獲報迅速到場撲滅火勢並警戒中，瓦斯公司正搶修中。
警消表示，下午2時12分獲報，永和區文化路113巷火警，疑瓦斯管線施工時不慎起火，造成1名34歲工人遭燒燙傷，意識清醒送醫治療，警消到場迅速撲滅火勢。
永和區公所表示，現場疑似瓦斯管線施工時，不慎造成管線破損洩漏瓦斯起火，警消迅速撲滅火勢並在場警戒，初估附近有53戶供氣受到影響，瓦斯公司預定於下午6時前搶修完成並恢復供氣。（編輯：張銘坤）1120131
新北市警消表示，31日下午獲報在永和區文化路113巷發生火警，疑是瓦斯管線施工時不慎起火，造成1名工人燒燙傷，意識清醒送醫治療，警消隨即到場迅速撲滅火勢。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年1月31日
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