關西火警瀰漫惡臭味 環保局依違反空污法告發

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）關西鎮昨天發生火警異味隨風飄開，當地民眾感到惡臭，警方循線追查一名涉縱火男子並坦承有堆置廢棄物，相關起火原因待釐清；環保局將依法告發，另追究相關刑事責任。

新竹縣消防局向中央社記者表示，昨天下午約3時許獲報，在關西鎮旭陽球場旁小路往南新里方向有雜草廢棄物火警並傳出惡臭塑膠味，約在3小時後滅火，但在晚上10時許復燃再次受理民眾報案，1小時後火勢控制無延燒，今天上午近11時完成殘火處理。

消防局說，現場燃燒面積約10平方公尺、深約4公尺，在出動怪手開挖後發現燃燒物包含如廢塑膠、廢木板、廢棄混凝土塊、紅磚等廢棄物。

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新竹縣警察局新埔分局提供新聞資料指出，昨天下午獲報，在新埔鎮南新里一處空地遭人燃燒廢棄物，警方與消防人員前往分別追查及滅火，循線追查到一名涉嫌縱火男子並坦承堆置行為，已傳喚男子到案說明，至於相關起火原因以及是否還有其他涉案人員，仍持續釐清中。

新竹縣環保局表示，縣府將依違反空污法告發，可處新台幣1200元至10萬元罰鍰，另將追究廢棄物清理法相關刑事責任。（編輯：李錫璋）1120202