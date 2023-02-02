印刷「HR484268XD」偽鈔集團破獲 查扣逾1億元假鈔6嫌收押

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千元偽鈔「HR484268XD」市面流竄，雲林地檢署主任檢察官吳文城（右5）2日說明，檢警調瓦解以廖姓男子為首偽鈔集團，查扣面額逾1億元的偽鈔，檢方以廖男等6人有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。中央社記者姜宜菁攝 112年2月2日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）千元偽鈔「HR484268XD」市面流竄，雲林地檢署指揮警察和調查局從上月起執行搜索，查扣面額逾1億元的偽鈔，瓦解以廖姓男子為首偽鈔集團，檢方以廖男等6人有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天在雲林縣警察局開偽鈔集團破案記者會，由雲林地檢署主任檢察官吳文城對外說明案情後，雲林縣長張麗善頒發破案獎金給專案小組，感謝成功遏止偽鈔竄流。

吳文城表示，檢方上月接獲有民眾遭偽鈔詐騙的情資後，指揮雲林縣虎尾警分局、雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣調查站等單位成立專案小組，發動3波搜索。

專案小組在1月7日先逮捕使用偽鈔的張姓（42歲）和黃姓男子（32歲），13日在逮捕販售的朱姓男子（35歲），最後逮捕偽鈔集團主謀廖姓男子（38歲）、負責美工設計的洪姓男子（36歲）和尋找印刷廠的李姓男子（58歲）。

專案小組共搜索18處所，帶回20人說明，共查扣1億2088萬2000元的仿真偽鈔，還有700多張的偽造美金百元鈔等證物。

吳文城說，廖姓男子原本從事製作魔術道具，印刷玩具鈔票當作道具，之後越做越仿真，又因缺錢花用，去年底開始在網路販售面額2000元、1000元、500元和100元的偽鈔。

吳文城指出，偽鈔集團以1張偽鈔賣新台幣1元，但放上網路購物平台時一張賣5到6元，不法所得待釐清。

全案依行使偽造紙幣和妨害國幣懲治條例等罪移送雲林地檢署，經檢方複訊後，認為廖姓男子等6人有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。

專案小組清點，偽鈔編號包括100元的「CQ281880VJ」、500元的「DR663080VA」、1000元的「HR484268XD」、2000元的「GM580370UH」，以及印製好尚未流入市面的100元「KY561419JS」。（編輯：謝雅竹）1120202

雲林縣虎尾分局和雲林縣警察局瓦解以廖姓男子為首的偽鈔集團，雲林縣長張麗善（左4）頒發破案獎金給專案小組，感謝他們成功遏止偽鈔竄流。 中央社記者姜宜菁攝 112年2月2日