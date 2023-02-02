男子掛假車牌拒檢逃逸 新北警開槍誤殺乘客遭訴

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（中央社記者高華謙新北2日電）中和警員去年追捕拒檢車時連開3槍並誤殺後座乘客。檢方認為犯嫌僅是懸掛偽造車牌的現行犯，但警員仍朝擋風玻璃開槍，不慎致人死亡，有違比例原則，今天依過失致死罪起訴。

新北地方檢察署調查，新北市中和區張姓警員去年3月10日深夜執行巡邏勤務時，發現一輛賓士車懸掛其他車輛的偽造車牌，因此示意車輛接受攔查，不料，29歲林姓男駕駛卻加速逃逸，張姓警員見狀也驅車追趕。

檢方調查，林男車輛後來受困車陣中，張姓警員朝車輛後方擋風玻璃處連開3槍，不慎誤擊坐在後座的27歲鍾姓男子頭部，鍾男送醫後仍不治。當時車上另還有21歲藍姓女子與29歲洪姓男子。

警方當時調查，中彈的鍾男是家屬報警請求協尋多日的失蹤人口，且車上4人都有結夥攜凶器強盜、毒品危害防治條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、違反廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、鬥毆與不能安全駕駛等多項刑事紀錄。

檢方認為，林男雖不服攔檢而駕車逃逸，但對警員或路人並無衝撞或攻擊行為，張姓警員當時也沒有受到任何立即性的危害，如果要逮捕犯嫌，應斟酌以較不危及人命的方式達成。

檢方認為，林男只是懸掛偽造車牌的現行犯，但張姓警員仍貿然朝車輛擋風玻璃連開3槍，未顧及車輛後方乘客生命安全，也沒有選擇對危害較小位置射擊，不慎造成車上乘客中槍死亡，就逮捕的公共利益與被害人死亡間，輕重失衡，有違比例原則。

對此，中和警分局表示，將啟動因公涉訟機制，全力協助警員進行司法訴訟，維護警員司法權益。（編輯：李錫璋）1120202