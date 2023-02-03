台灣燈會將開展 警提供4招防鹹豬手

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（中央社記者劉建邦台北3日電）2023台灣燈會將開展，台北市警方今天表示，預估有大批人潮到場賞燈，民眾除注意隨身財物，應留意鹹豬手出沒，提供4防狼招數，包含移動位置、出聲制止、證據保全、報警。

2023台灣燈會1日試營運，5日開展，台北市警察局婦幼警察隊發布新聞資料指出，因疫情漸緩，預估會湧入大量人潮前往台灣燈會場區賞燈，在人潮擁擠時，提醒民眾特別留意鹹豬手出沒。

台北市警方統計2019年至2022年性騷擾案，以趁機觸摸隱私部位最多，偷窺及偷拍次之；發生地點以公共場所最多，其次為大眾運輸工具；發生時間以下午3時至晚間6時最多，晚間6時至晚間9時次之。

警方表示，從統計數據分析，性騷擾犯嫌容易在人潮擁擠的尖峰時段，趁機碰觸被害人隱私部位，當被害人發現不對勁時，犯嫌早已得逞或逃逸。

警方指出，在人潮擁擠狀況，若感到有人異常接近，像是刻意推擠或不當磨蹭等，可先移動至有監視器區域，經迴避或直接出聲制止，對方仍有行為，甚至尾隨，在人身安全無虞情形，可用手機錄影蒐證，並注意是否有其他民眾目睹，以供報案時舉證。

警方說，若遭觸碰胸部、臀部或其他身體隱私部位，要記下發生時間、地點及對方特徵，儘早報案，以利警方即時調監視器影像追查嫌疑人。（編輯：李錫璋）1120203