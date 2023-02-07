屏警查毒遭車撞 胸腳擦挫傷住院治療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣警察局東港分局東濱派出所警員蔡昱恆，今天上午查緝毒品時，遭車輛撞擊，造成腳部擦傷及胸部挫傷，送醫初步檢視無大礙，住院治療中。

東港分局今天發布新聞稿指出，警員蔡昱恆今天上午8時許執行巡邏勤務，在查緝毒品時遭車輛撞擊，造成他右腳擦傷及胸部挫傷，送醫後經X光初步檢視無礙，因撞擊胸部，待進一步安排斷層掃描檢查，目前住院治療中。

警方表示，蔡昱恆巡邏勤時發現轄區毒品列管人口謝姓男子，見謝嫌騎機車行駛在延平路上形跡可疑，上前盤查並示意停車，不料謝嫌假意配合又突然加速駛離，蔡昱恆追捕上去，卻遭到另一部車輛撞擊。

警方指出，謝嫌逃逸不遠就自撞民宅前停放機車倒地，當場在他身上查獲毒品安非他命3小包，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台灣屏東地檢察署偵辦。

東港分局告訴中央社記者，39歲的蔡昱恆，之前是軍人，民國108年1月才當警察，態度認真。

屏東縣政府警察局長蔡文峰得知警員執勤因公受傷後前往探視，並對警員執勤認真態度表示肯定，也再次囑咐執勤注意安全。（編輯：謝雅竹）1120207