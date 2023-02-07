「HR484268XD」偽鈔破案 計程車司機舉報建功

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）楊姓計程車司機今年1月載送客人，疑似收到偽鈔，遂向雲林縣虎尾警分局報案，警方循線瓦解印刷「HR484268XD」偽鈔集團；警方頒發感謝狀給楊姓計程車司機，感謝他提供線索協助破案。

雲林縣虎尾警分局今天發布新聞稿指出，楊姓計程車司機今年1月某日凌晨搭載一名乘客時，發現乘客所持的千元鈔票有異，便善意提醒乘客，乘客立即改以3枚新台幣50元硬幣支付車資。楊姓司機覺得乘客的舉動詭異，便記下乘客特徵與去處並向警方報案。

警方依據楊姓計程車司機的線索，成立專案小組調查並報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦；專案小組1月陸續逮捕行使偽鈔的張姓和黃姓男子、販售的朱姓男子，最後逮捕偽鈔集團主謀廖姓男子等3人，查扣面額逾1億元的偽鈔，瓦解印刷「HR484268XD」偽鈔集團。

虎尾警分局長廖志明與虎尾警友會辦事處主任丁晏晟得知偵破偽鈔集團的關鍵線索是楊姓計程車司機的熱心舉報後，便邀請楊姓計程車司機夫妻至分局接受表揚。

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楊姓司機表示，年前媒體頻頻報導偽鈔的社會新聞，自己亦從事需要收銀的工作，因此對於收到偽鈔有所警覺，所以在收到疑似偽鈔時記下對方特徵立即通報，也幸好有向警方舉報，才能及時阻止偽鈔流入市面。

廖志明感謝楊姓司機及時察覺異狀，協助警方破案，他呼籲民眾如疑似收到偽鈔時，可立即撥打110報案，如有任何可疑情資亦可提供警方偵辦，警民攜手合作建構治安通報網。（編輯：謝雅竹）1120207