更多編輯台推薦新聞：
蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：北韓去年竊加密貨幣破紀錄 鎖定外國航太國防企業
首頁 / 社會

行政執行署春節後首場拍賣會 進帳7894萬元

2023/2/7 19:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行春節後首場全國123聯合拍賣會，賣出汽車、藍寶石鑽戒、股票、不動產等拍賣品，共進帳7894萬餘元，所得將全部挹注國庫。

行政執行署發布新聞稿表示，今天各分署拍賣會的不動產拍定金額總計新台幣7803萬7506元，其中拍定金額最高者為桃園八德區溪尾段土地4筆，由桃園分署以3943萬元拍定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一方面，動產拍定金額總計91萬411元，其中台南分署以35萬元拍定手持式螢光分析儀，桃園分署以20萬2000元拍定中華小貨車1台，其他拍定動產包含掃地機器人、高壓清洗機、戒指、餐具、美髮商品等。

行政執行署表示，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：蕭博文）1120207

#法務部行政執行署
#桃園分署
#全國123聯合拍賣會
全國123聯合拍賣會
行政執行署年終拍賣會 進帳5344萬元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族