行政執行署春節後首場拍賣會 進帳7894萬元

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行春節後首場全國123聯合拍賣會，賣出汽車、藍寶石鑽戒、股票、不動產等拍賣品，共進帳7894萬餘元，所得將全部挹注國庫。

行政執行署發布新聞稿表示，今天各分署拍賣會的不動產拍定金額總計新台幣7803萬7506元，其中拍定金額最高者為桃園八德區溪尾段土地4筆，由桃園分署以3943萬元拍定。

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另一方面，動產拍定金額總計91萬411元，其中台南分署以35萬元拍定手持式螢光分析儀，桃園分署以20萬2000元拍定中華小貨車1台，其他拍定動產包含掃地機器人、高壓清洗機、戒指、餐具、美髮商品等。

行政執行署表示，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：蕭博文）1120207