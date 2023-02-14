嘉縣男子追女不成潑汽油騷擾 依違反跟騷法判刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣劉姓男子追求女性友人不成，自去年8月起，不僅傳簡訊騷擾，還持汽油朝女方屋內潑灑，檢警偵辦起訴，嘉義地院依違反跟騷法分別判1年3個月及4個月徒刑，可上訴。

嘉義地方法院發布的判決書指出，41歲劉男有意與住在嘉義市的女性友人交往成為男女朋友關係，自去年1月起，積極追求，但女方自認與劉男不適合發展成為情侶關係，同年6月間起即刻意疏遠，經常婉拒劉男邀約，劉男為此心生不滿。

劉男去年8月至10月間，陸續傳送「你以為昨晚的事我就會放過你是不是」、「那就出來跟我說更清楚才對吧」等，帶有威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑等內容訊息給女方，並暗示密切注意女方動向及曾在其住處附近出沒等情事，讓女方生活在恐懼當中。

劉男又於去年10月26日凌晨，持預先購買的汽油，從女方住處窗戶朝屋內潑灑，女方發現屋內遭人潑灑汽油，心生恐懼。劉男還使用甩棍，敲擊女方住處玻璃門，讓在屋內休息的女方飽受驚嚇。

女方不堪其擾，且生活在恐懼中，便向警方報案，警方依法函送法辦，嘉義地檢署依違反跟蹤騷擾防制法起訴。

嘉義地方法院日前宣判，劉男涉及實行跟蹤騷擾行為罪，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；另外，涉及攜帶凶器及其他危險物品實行跟蹤騷擾行為罪，判處有期徒刑1年3個月。（編輯：郭諭儒）1120214