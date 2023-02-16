老翁牽愛犬偷狗罐頭 稱手頭緊仍想給最好的

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄楠梓區一間超商遭竊3罐狗罐頭，店長報案指嫌疑人牽著2隻黑色雪納瑞，警方14日找到人上前盤查，老翁才稱將愛犬視如己出要給最好的吃，但手頭緊才行竊，依竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局楠梓分局今天發布新聞稿指出，翠屏派出所10日接獲報案，指海專路上一間超商遭竊3罐狗罐頭，損失新台幣新台幣132元，且店長指認，竊嫌是一名牽著2隻黑色雪納瑞老翁，特徵非常明顯。

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警方獲報後調閱沿線監視器畫面，發現一名老翁行竊後便往附近巷子逃逸。經查訪周遭住戶研判住在附近，且老翁犯案時都會牽著2隻黑色小狗，非常有辨識度。員警14日上午9時許巡邏時，恰好發現牽著2隻黑色小狗的老翁，完全符合竊嫌特徵。

胡姓老翁接受盤查時坦承犯行，並供稱這2隻小狗與其相依為命，視如己出，都會用最好的食物給牠們吃，但最近因為經濟比較拮据，才鋌而走險去超商行竊狗罐頭，讓牠們飽餐。全案訊後依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1120216