主嫌僅19歲 竹聯幫明仁會9嫌逼運毒、拍裸照遭逮

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以竹聯幫明仁會19歲吳姓嫌犯為首的組織2022年11月起在新北市犯下多起聚眾鬥毆、押人上車與強拍受害者裸體影片等罪行，甚至脅迫未成年少年運毒，涉案9人日前被拘提到案，依法移送。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）竹聯幫明仁會中，以19歲吳姓嫌犯為首的組織，去年11月起在新北犯下多起聚眾鬥毆、押人上車與強拍受害者裸體影片等犯行，甚至脅迫未成年少年運毒，涉案9人日前遭移送法辦。

新北市政府警察局三重分局調查，9名嫌犯都是竹聯幫明仁會成員，其中又以19歲吳姓幹部為首，自去年11月起不僅率眾在街頭聚眾鬥毆，還強押人上車，脅迫受害者簽本票、強拍裸體影片與照片等，另為擴展勢力，甚至以暴力脅迫未成年少年入夥、運毒，並進行收取高利息、恐嚇被害人簽本票等違法行為，活動範圍遍及新北各地。

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警方今年1月掌握事證，報請新北地檢署檢察官指揮，全案並朝組織犯罪方向偵辦；經連月蒐證、事證明確，警方今年2月13日向檢察官聲請拘票獲准，14日對吳嫌等9人展開同步搜索、拘提，除查獲吳姓主嫌到案，並循線查獲其餘陳姓、劉姓、蔡姓、江姓、鄭姓、曾姓、邱姓與盧姓犯嫌共9人到案，其中不乏有未成年少年涉案。

警方表示，全案依違反刑法組織犯罪、妨害秩序、傷害、毀損、恐嚇取財、妨害自由及兒少性剝削等罪嫌，分別移送台灣新北地檢署及台灣新北地方法院少年法庭偵辦及審理。（編輯：方沛清）1120216