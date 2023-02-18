拆違建涉包庇屋主 新北拆除大隊3人羈押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北地檢署今晚表示，新北違章建築拆除大隊李姓、陳姓、藍姓主管與幹部等3人同意屋主以保麗龍磚牆佯裝封閉違建結案涉貪污圖利，聲押禁見獲准。新北市府指出，3人停職靜候調查。

新北地檢署今晚發布新聞指出，檢肅黑金組檢察官陳錦宗偵辦新北市政府違章建築拆除大隊李姓、陳姓、藍姓、陳姓等主管與幹部及承辦人涉嫌違反貪污治罪條例等案，16日指揮調查局桃園市調查處搜索拆除大隊辦公處所，並通知被告及證人共6人到案說明。

檢方表示，被告等人於民國110年10月間辦理新北市板橋區某房屋夾層違建拆除案件時，明知依建築法等相關規定，應即拆除夾層違建、或拆除樓梯並使用永久性材料封閉夾層，才能辦理結案。

檢方指出，被告竟同意屋主以設置保麗龍磚牆方式佯裝封閉，再前往現場拍照後製作結案報告，使屋主獲得免予拆除夾層違建，得繼續保有使用此違建的不法利益。被告李男等人涉嫌觸犯行使登載不實之公文書罪嫌及違反貪污治罪條例之對主管事務圖利罪嫌。

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檢方表示，檢察官訊問完畢後，認定被告李姓、陳姓、藍姓等3人犯罪嫌疑重大，有逃亡串證之虞，向新北地院聲請羈押禁見，17日上午裁定羈押禁見；另一名陳姓被告無羈押必要，已諭知限制住居。

對此，新北市政府工務局晚間發布新聞指出，拆除大隊3名人員遭地方法院裁定收押，工務局17日獲悉後隨即依規定進行相關人事處理，依法予以停職靜候司法調查。（編輯：戴光育）1120218