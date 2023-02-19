嘉縣大貨車與腳踏車碰撞 騎士連車捲入車底命危

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣大林鎮今天發生大貨車與腳踏車碰撞事故，騎士黃姓男子與腳踏車被捲入車底，身體幾乎被揉成一團，救出時無呼吸心跳，送醫急救，截至晚間7時仍在急救中，確切事故原因待釐清。

嘉義縣消防局於下午3時5分獲報，大林鎮瑞德路發生一起腳踏車與大貨車事故，62歲腳踏車騎士黃男，連同腳踏車被捲入車底，身體幾乎被揉成一團壓在車底，腳踏車也扭曲變形卡車底，單靠人力一時無法拉出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防人員趕抵現場，立即利用破壞器材剪開腳踏車，與到場處理的員警一起將黃男救出，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送大林慈濟醫院急救，截至晚上7時，仍在急救中。

警方指出，貨車駕駛的酒測值為零，事故大貨車下午行駛大林鎮瑞德路時，疑似先迴轉後倒車，倒車時未能注意到前方已切入黃男在騎乘腳踏車，大貨車隨即往前行駛，卻與腳踏車發生碰撞肇禍；不過，確切肇事原因尚須進一步釐清。（編輯：陳仁華）1120219