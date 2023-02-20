淡水砂石車掉土道路大量淤泥 4機車騎士滑倒送醫

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一輛砂石車20日下午行經新北市淡水區時，因所載運土方滲漏，造成車道出現大量淤泥，影響4名機車騎士滑倒受傷，現場交通也一度塞車。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月20日

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（中央社記者高華謙新北20日電）一輛砂石車今天行經新北市淡水區時，因載運土方滲漏，造成大量淤泥掉在車道上，導致4名機車騎士滑倒多處擦傷，並造成塞車。清潔隊晚間6時40分已清理完畢，交通恢復順暢。

新北市政府警察局淡水分局今天下午5時許獲報，指稱一部砂石車行經淡水區民權路與民權一街口時，因載運土方滲漏，造成大量淤泥掉在車道上，範圍約10公尺長、3公尺寬，導致20歲林姓、23歲蘇姓、30歲侯姓與21歲黃姓共4名機車男騎士滑倒，多處擦挫傷。

另有網友在臉書（Facebook）社群「細說淡水」貼出相關照片，只見滑倒的機車騎士身體半邊都是土；有網友留言指出，「塞到炸」及「整條路都土」。

警方獲報後，立刻調派10名警力到場處理、疏導交通，並協助傷者送醫，另協請清潔隊到場清理，晚間6時40分排除，現場交通恢復順暢。

警方表示，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，另通知莊姓肇事駕駛製作筆錄，並依刑法公共危險罪函送士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120220