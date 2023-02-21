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北市4車連撞車禍 女二度酒駕找友頂替遭警識破

2023/2/21 11:06
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市堤頂大道昨天發生酒駕4車連撞車禍，警方今天指出，原自稱肇事駕駛的黃女因說詞反覆不清有異，經詳查是有酒駕前科、自稱乘客的楊女要求她冒名頂替，追加頂替罪送辦。

台北市警察局中山分局大直派出所昨天下午1時許獲報，指轄內港墘路、堤頂大道二段路口發生一起4車追撞的連環車禍，經派員到場發現是因酒後駕車而肇事。

根據調查了解，肇事汽車於案發時追撞正在停等紅燈的3輛汽車，分別為納智捷、野馬及賓利等3車，當時肇事車輛的29歲黃女和33歲楊女自稱為駕駛和乘客，因兩女都面帶酒容且散發濃濃酒氣，警方懷疑可能涉嫌酒後駕車。

經進行酒測，結果發現黃女酒測值達0.67毫克、超標，其他車輛駕駛都排除酒駕。

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警方今天指出，全案調查過程中，因黃女言詞反覆且無法清楚描述案發經過，經進一步循線調閱監視器畫面查看，發現2女有冒名頂替行為，因有酒駕前科的楊女擔心二度酒駕後的加重刑責，所以才請黃女幫忙頂替駕駛身分，經實施酒測後發現實際駕駛的楊女酒測值達0.84毫克，全案依公共危險及頂替罪嫌送辦。

據了解，台畜公司名譽董事長張裕屏案發時正乘坐於遭追撞的賓利車後座，幸僅受驚嚇，並未受傷。（編輯：張銘坤）1120221

#堤頂大道
#張裕屏
#港墘路
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