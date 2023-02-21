遊艇失去動力漂流擱淺 海巡成功救援3人

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一艘馬來西亞籍自用遊艇20日下午於新竹海山水域因絞網導致失去動力往南漂流，擱淺在苗栗後龍岸際，海巡署中部分署第三岸巡隊獲報前往救援，船上3人平安獲救。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）1艘馬來西亞籍自用遊艇昨天下午於新竹海山水域因絞網導致失去動力往南漂流，擱淺在苗栗後龍岸際，海巡署中部分署第三岸巡隊今天表示，歷經逾5小時救援，船上3人平安獲救。

海巡署第三岸巡隊透過新聞資料指出，昨天下午4時28分接獲通報，馬來西亞籍自用遊艇航經新竹海山西方1浬處，因絞網導致失去動力，持續緩慢往南漂流，船上有3名人員待援。

海巡署中部分署隨即成立應變中心，分別調派第三岸巡隊人員以及艦隊分署宜蘭艦自台北港出發前往戒護，同步通報內政部空中勤務總隊待命。

海巡署中部分署表示，至下午5時33分，失去動力的遊艇漂流至苗栗崎頂海域1浬處，船長實施下錨避免持續漂流，並等候空偵機前往吊掛救援，但因海象不佳，巡防艇無法前往救援，空勤直升機也無法吊掛作業。

第三岸巡隊四一中隊中隊長李燕輝說，直到晚間9時31分，遊艇擱淺於苗栗海角樂園堤防岸際，岸巡隊員得以接近遊艇，順利將船上中華民國籍的梁姓、高姓與顏姓男子搭救上岸，並提供熱飲及毛毯讓3人祛寒保暖，經檢視人員狀況均良好無需就醫。

李燕輝指出，經調查，失去動力的遊艇昨天中午自淡水第二漁港出海，預計前往高雄港，不料中途發生絞網失去動力漂流擱淺；目前遊艇暫利用岸際消波塊固定留置原地，等待海象較佳時，再研議船隻吊掛維修事宜。（編輯：張銘坤）1120221