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男子擺攤賣仿冒運動品牌7度被抓 判6月徒刑賠6萬

2023/2/21 17:12
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄蘇姓男子屢次自中國淘寶進口仿冒NIKE、adidas等知名品牌運動服飾，並在傳統市場販售，橋頭地院審酌其已是第7次非法販賣仿冒品，判6月徒刑，民事部分共判賠新台幣6萬元。

橋頭地方法院簡易庭審理時，發現蘇男自民國105年起已因販賣仿冒品違反商標法，不斷被判處拘役或有期徒刑2到5個月不等徒刑，但他仍在短期內屢屢再犯，不思警惕、悔改，這次已是第7次再犯，陳列的仿冒商標商品數量更達262件，侵權市值相當高。法官據此依違反商標法判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

不過，蘇男認為自己不法所得不高，且已沒再販賣仿冒品等為由，請求從輕量刑上訴。橋頭地院二審合議庭審理後，認為原審認事用法和量刑並無不妥當之處，駁回上訴，全案定讞。民事部分，蘇男去年6月遭判處需賠償阿迪達斯公司（adidas AG）5萬元、彪馬歐洲公開有限責任公司（PUMA SE）1萬元，可上訴。

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橋頭地院刑事簡易判決指出，蘇男自108年起向中國淘寶網站以每件新台幣200元至250元進口仿冒運動服飾包包，並在同年8月起於高雄阿蓮第一市場擺攤，以每件200元至390元不等價格販售，警方109年2月前往查緝仿冒商標商品時當場查獲，經清查陳列商品共達262件、查扣當天犯罪所得200元。

全案經運動品牌公司訴由內政部警政署保安警察第二總隊，報告橋頭地檢署檢察官偵查後，聲請依簡易判決處刑。（編輯：郭諭儒）1120221

#橋頭地院
#高雄市
#橋頭地院二審合議庭
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